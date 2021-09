Messi PSG, i dettagli del contratto: 110 milioni in tre anni

Lionel Messi percepirà comunque uno stipendio da paperone al PSG: 110 milioni di euro in tre anni sotto la Tour Eiffel

Lionel Messi è stato il protagonista del cambio di maglia più clamoroso degli ultimi anni: il suo addio, con tanto di lacrime, al Barcellona e l’approdo al PSG a formare un tridente stellare con Mbappé e Neymar.

L’Equipe svela i dettagli del contratto: 110 milioni in tre anni. Per la prima stagione percepirà 30 milioni di euro che diventeranno 40 per la seconda e la terza grazie ad una sorta di bonus fedeltà.