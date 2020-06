Un calciatore del Pumas, in Messico, è risultato positivo al test del Coronavirus: è asintomatico

Nuovo caso di positività al Coronavirus in Messico, dove i tamponi effettuati su un calciatore del Pumas hanno evidenziato il contagio.

Il tesserato del club (non è stato reso noto il suo nome) non mostra sintomi da Covid-19 ed è attualmente in isolamento.