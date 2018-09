Miglior manager d’Europa: Marotta sfida Real Madrid e Manchester City

L’amministratore delegato bianconero Beppe Marotta è in lizza per il premio insieme a Soriano del City e Sanchez del Real

In attesa di sfidarsi per la conquista del Pallone d’oro (Cristiano Ronaldo o Modric?), Juve e Real si contendono il miglior manager d’Europa. Lunedì, infatti, nella capitale spagnola si assegna il premio come miglior manager dell’ultimo anno e sarà ancora una volta Juve contro Real. L’a.d bianconero dovrà vedersela con José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez, e Ferran Soriano direttore del Manchester City. Questo premio, istituito dal Wordl Football Summit, verrà assegnato nella suggestiva cornice del teatro Goya di Madrid. Marotta è certo del podio e ha già confermato la sua presenza.

I favori del pronostico sono ad appannaggio di Sanchez che gioca “in casa” ma sarà interessante constatare che peso avranno i risultati conseguiti dal club bianconero. Tutta Europa ammira non soltanto i risultati del campo ma anche quelli commerciali, che hanno permesso alla Juventus di scalare molte posizioni ai vertici delle classifiche dei fatturati. In più la ciliegina Ronaldo, operazione scritta e diretta da Marotta in persona che potrebbe coronare con questo premio una carriera da applausi.