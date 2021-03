Milan, assist di Kjaer: non accadeva da 4438 giorni in Serie A

C’è anche la firma di Simon Kjaer nella vittoria del Milan per 3-2 sul campo della Fiorentina. Un assist per lui, non accadeva da 4438 giorni in Serie A

C’è anche la firma di Simon Kjaer nella vittoria del Milan per 3-2 sul campo della Fiorentina dato che è suo l’assist per il momentaneo vantaggio rossonero siglato da Zlatan Ibrahimovic dopo nove minuti di gioco.

Per il difensore danese si tratta del secondo assist in carriera in Serie A e arriva a 4438 giorni dall’unico precedente, nel gennaio 2009 contro l’Udinese con la maglia del Palermo.