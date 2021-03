Milan, Bennacer: «Vogliamo vincere. Crediamo nello Scudetto»

Il centrocampista rossonero Ismael Bennacer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria del Milan contro la Fiorentina

«Quando non giochi da tre mesi è sempre difficile. Ora sono contento perché sto benissimo. Crediamo nello Scudetto. Siamo secondi quindi vogliamo vincere. Facciamo tutto per arrivare primi. Lavoriamo per quello».