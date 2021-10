Verso Milan-Bologna, Pioli pensa a un cambio in difesa

Per Milan-Bologna Stefano Pioli pensa a un cambio in difesa per far riposare un suo giocatore

In vista di Milan-Bologna con un turno di Champions alle spalle e quello infrasettimanale la prossima settimana, Stefano Pioli pensa a ridisegnare la difesa per far rifiatare i suoi ragazzi e gestirne le forze.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport contro i felsinei potrebbe andare in panchina Fikayo Tomori e al suo posto tornerebbe dal primo minuto Alessandro Romagnoli. Una scelta per far riposare il centrale del Chelsea.