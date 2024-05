Milan, Brambati SORPRESO dalla scelta in panchina: «Mi aspettavo questo allenatore»

Massimo Brambati, ex giocatore, ha parlato della scelta del Milan di affidare la propria panchina a Fonseca

L’ex calciatore Massimo Brambati è intervneuto a TMW Radio per analizzare la scelta del Milan di puntare su Fonseca comuovo allenatore.

PAROLE – «Io da questo mercato mi aspettavo che Juve e Milan si sarebbero litigate Conte. Poi ho le mie risposte per entrambe e non le posso dire. Per la Juve forse non sarebbe stato l’allenatore di Giuntoli».