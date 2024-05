Milan Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Milan e Cagliari: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Milan e Cagliari. I rossoneri vogliono blindare il secondo posto e rialzarsi dopo la frenata col Genoa. I tifosi restano in rotta con la società, infatti continua la protesta del tifo organizzato I rossoblù invece sono alla ricerca di punti salvezza. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Nava, Torriani, Tomori, Caldara, Calabria, Bartesaghi, Theo Hernandez, Terracciano, Adli, Pobega, Zeroli, Okafor, Leao, Jovic.

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Dossena, Hatzidiakos, Obert; Nandez, Prati, Deiola, Sulemana; Oristanio, Luvumbo; Shomurodov. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Azzi, Mina, Di Pardo, Wieteska, Zappa, Mancosu, Lapadula, Kingstone, Petagna, Pavoletti.

Milan-Cagliari: orario e dove vederla

Milan–Cagliari gara delle ore 20:45 del sabato, che proseguirà la trentaseiesima giornata della Serie A, la diciasettesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.