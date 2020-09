Milan, Calabria: «Momento positivo. Pioli mi ha dato fiducia»

Davide Calabria ha fatto il punto della situazione in casa Milan: le dichiarazioni del terzino rossonero a DAZN

«I singoli possono fare la differenza, noi abbiamo singoli importanti in questa squadra. Poi ovviamente dipende anche dallo stato mentale del gruppo, in questo momento stiamo in totale fiducia, siamo sicuri di quello che facciamo, siamo convinti che non è una cosa scontata, siamo in un momento positivo sia mentalmente che fisicamente e il campo ci sta dando i risultati che cerchiamo e che vogliamo, e quindi c’è un susseguirsi di cose positive che fanno solo bene alla squadra e alla società».