Botman resta il primo nome per la difesa del Milan: i dettagli

Come riporta Tuttosport, nei prossimi giorni riprenderà il dialogo tra Milan e Lille per portare Botman in rossonero.

Maldini e Massara avevano provato ad acquistarlo già a gennaio, ma le richieste troppo alte del club francese avevano fatto saltare l’affare. Adesso con la cessione di Romagnoli e Gabbia, potrebbero però crearsi le condizioni giuste.