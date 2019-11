Milan: Castillejo e le idee tattiche di Pioli

Pioli sta dando continuità tattica al Milan. Contro la Lazio, Castillejo ha dato ampiezza a destra, continua a vedersi il 3241

Anche con Castillejo al posto di Suso, Pioli sta dando continuità tattica al suo Milan. Pure contro la Lazio, si è visto il modulo a cui il tecnico ex Lazio sta dando fiducia in questo inizio di avventura sulla panchina rossonera.

Ossia, un 3241 in cui un terzino (Theo Hernandez) si alza per dare ampiezza, mentre l’altro rimane bloccato. A destra è quindi l’ala che gioca larga. Come si può vedere nella slide sopra, Castillejo ha sostituito Suso nella sua tipica posizione. Vedremo se nelle prossime partite Pioli farà cambi, per ora sta dando fiducia al 3241.