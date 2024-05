Milan Conte: pista fredda o bluff? La strategia dei rossoneri per la panchina

C’è anche Antonio Conte tra i nomi per il prossimo allenatore del Milan? La dirigenza sembra poco convinta, ma potrebbe essere un bluff

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte, il profilo che più di tutti i tifosi del Milan sognano di vedere sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione.

L’ex ct della Nazionale ha aperto all’ipotesi rossonera ma, stando a quanto si apprende, il club non ha mai confermato l’interesse per il salentino non ritenendolo l’allenatore giusto per il proprio progetto. Non si può escludere a priori però che il Diavolo abbia bluffato per tenere un profilo basso.

