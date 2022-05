Milan, conto alla rovescia per Origi: l’ufficialità può arrivare già a maggio

Calciomercato Milan: è iniziato il conto alla rovescia in casa rossonera per Origi. L’ufficialità dell’attaccante può arrivare già a maggio

Ancora tre settimane, scrive Tuttosport, e Divock Origi diventerà un calciatore del Milan. L’attaccante belga col contratto in scadenza col Liverpool non sarà vincolato al rinnovo automatico che non scatterà per il mancato raggiungimento di un certo numero di presenze.

Il giorno di visite mediche e firma , post finale Champions dei Reds, potrebbe essere lunedì 30. Il contratto sarà di 4 anni con un ingaggio da circa 3,5 milioni netti più bonus.

