Milan, i convocati per il Torino: assenza a sorpresa in difesa

Il Milan ha diramato i convocati di Stefano Pioli per la partita contro il Torino, c’è un’assenza a sorpresa in difesa

Stefano Pioli ha diramato la lista di convocati per Milan-Torino. Torna in difesa Theo Hernandez, ma non ci sarà Ballo Touré. Ecco la lista di giocatori convocati.

PORTIERI – Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI – Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI – Bakayoko, Bennacer, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI – Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.