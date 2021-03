Milan, dubbio Donnarumma: pressing su Audero della Sampdoria

Emil Audero, portiere della Sampdoria, è finito nel mirino di una big di Serie A. Ecco le ultime sul portiere blucerchiato

L’ottima stagione di Emil Audero, inevitabilmente, sta portando i grandi club a sondare il terreno per avere informazioni sul portiere classe 1997 della Sampdoria.

Secondo quando riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’italo-indonesiano sarebbe finito nel mirino del Milan in caso di mancato accordo per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Audero, quindi, insieme a Juan Musso dell’Udinese, si candida ad essere un nome molto caldo per il futuro della porta rossonera.