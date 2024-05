Milan, Giroud ANNUNCIA l’addio: «Orgoglioso di quanto fatto, ma ho un RIMPIANTO…»

Le parole di Olivier Giroud, attaccante del Milan, sulla decisione di lasciare il club rossonero al termine della stagione

Olivier Giroud ha parlato ai canali ufficiali del Milan per annunciare il suo addio al club rossonero.

ADDIO AL MILAN – «Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al Milan. Io vado a continuare la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan, in questi tre anni. È il momento giusto per dirlo. Scusa sono un po’ emozionato, ma la mia storia con il Milan finisce quest’anno ma comunque il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore».

VOLEVA LASCIARE COSI’ L’EUROPA? – «Non esattamente. Volevo lasciare con un trofeo. Sai quanto sono un competitore. Ho dato tutto per questa maglia dal primo giorni. Il più importante adesso è di tenere questo secondo posto. L’ultima partita in casa sarò molto emozionato ma io voglio finire bene, voglio ringraziare i tifosi. Ho tanta stima per queste persone che lavorano qua, a Casa Milan, a Milanello. I tifosi mi hanno accolto molto bene. Non potevo sognare di un primo anno così, con lo Scudetto, e tutte le emozioni favolose che abbiamo vissuto insieme. Sono molto molto orgoglioso»..

