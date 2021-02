Milan, i convocati di Pioli per la Roma: ecco la lista completa

Convocati Milan, questa la lista dei convocati rossoneri diramata da Mister Pioli per Roma-Milan, 24° giornata di Serie A in programma domenica 28 febbraio alle 20.45. Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione.

PORTIERI- A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI- Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI- Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI- Ibrahimović, Leão, Rebić

