Milan, i convocati di Pioli: Rebic ritorna, la decisione su Brahim Diaz

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Sampdoria in programma domani.

Nessuna sorpresa dell’ultima ora con sei giocatori out (Calabria, Romagnoli, Mandzukic, Leao, Maldini e Brahim Diaz) ma con il recupero di Ante Rebic.

🔙 #SerieATIM: Matchday 29

The squad for the San Siro game

I convocati per #MilanSampdoria #SempreMilan 🔴⚫️

@pumafootball pic.twitter.com/QDGNPaM2Pa

— AC Milan (@acmilan) April 2, 2021