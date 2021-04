Milan, i nomi dei tre giocatori che verranno riscattati

Sono parecchie le questioni sul tavolo del Milan al capitolo riscatti: ecco quelli che vanno verso la conferma in rossonero

Comunque andrà questo finale di stagione il Milan ha ormai deciso su chi puntare anche per il prossimo anno.

Sono diversi i giocatori in prestito con diritto o obbligo di riscatto ma sicuramente Tonali, Tomori e Meitè continueranno l’avventura in rossonero. Dalle casse della società usciranno in totale di 51 milioni di euro così suddivisi: Tonali (15), Meitè (8), Tomori, il più costoso (28).