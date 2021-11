Milan, i rinnovi di Ibrahimovic e Pioli influenzano tutta la squadra: le ultime

I rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli trascinano anche il resto della squadra. Le ultime in casa Milan

Il Milan è pronto a rinnovare le proprie colonne. Stefano Pioli il primo della lista (adeguamento da 2,5 a 4 milioni di euro), seguito a ruota da Zlatan Ibrahimovic. Lo riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Dopodiché toccherà a Rafael Leao, Ismael Bennacer e Theo Hernandez, tutti volenterosi di proseguire la loro avventura in rossonero. Tutti e tre stanno bene a Milanello e sono pedine inamovibili nello scacchiere del tecnico parmense. Ieri, inoltre, Mino Raiola ha fatto visita al Milan per trattare il rinnovo di Alessio Romagnoli. La volontà del giocatore è di rimanere in rossonero ma dovrà ridursi l’ingaggio da 5,5 a 3,5 milioni. In caso di fumata nera, un’ipotesi plausibile potrebbe essere la Premier League.

