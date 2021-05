Milan, infortunio al ginocchio per Ibrahimovic: le condizioni dello svedese

Ibrahimovic infortunato al ginocchio: le condizioni del centravanti svedese in vista di Torino Milan di mercoledì

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato anzitempo il campo ieri sera in Juventus Milan dopo aver riscontrato un problema al ginocchio che l’ha costretto a chiedere il cambio. Come detto dallo stesso Pioli a fine partita, lo svedese non era al 100% e il problema verrà valutato nelle prossime ore con dovuti accertamenti.

Resta tuttavia complicato poter ipotizzare una convocazione per Ibrahimovic per il match in programma mercoledì prossimo, sempre a Torino, ma contro i granata di Nicola.