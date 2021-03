Milan, infortunio per Calhanoglu e Rebic: l’esito degli esami

Non solo Zlatan Ibrahimovic, out per almeno dieci giorni. Il Milan nella giornata di oggi ha scoperto le reali condizioni di Hakan Calhanoglu e Ante Rebic

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il turco hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Verrà rivalutato secondo evoluzione clinica.

Gli esami di Ante Rebic, invece, hanno dato esito negativo e il giocatore sarà a disposizione di Stefano Pioli per la gara contro l’Udinese di mercoledì sera.