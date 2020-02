Zlatan Ibrahimovic salterà la semifinale di ritorno in Coppa Italia tra Juventus e Milan dopo il giallo rimediato a San Siro

Niente semifinale di ritorno in Coppa Italia per Zlatan Ibrahimovic, punito con un cartellino giallo nel primo tempo di Milan Juventus.

Il giocatore è stato sanzionato per una manata al volto a de Ligt al 29′. Leggerezza che avrà ripercussioni pesantissime per i rossoneri, chiamati a conquistarsi un posto in finale a Torino senza il loro leader.