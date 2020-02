Milan Juventus, pioggia di fischi per gli ex Bonucci e Higuain

Il pubblico di San Siro non dimentica il “tradimento” subito: i tifosi del Milan fischiano Bonucci e Higuain alla lettura delle formazioni

I tifosi del Milan non hanno perdonato Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuain, giocatori della Juventus con un breve e deludente trascorso in rossonero.

San Siro ha fischiato i due giocatori al momento della lettura delle formazioni nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. Il difensore parte titolare, mente l’argentino per il momento siede in panchina.