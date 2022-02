Milan, Kalulu: «Questo club è un’istituzione. Io sono sempre pronto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore rossonero Kalulu ha parlato della sua esperienza la Milan

Pierre Kalulu, intervistato dalla redazione francese di Eurosport, ha parlato di Milan tra presente e futuro.

NUOVA DIMENSIONE AL MILAN – «È vero, da gennaio ho giocato diverse partite, grazie anche ad alcune assenze. Ma questo è il calcio. Sono sempre pronto. Quando sei in un club come il Milan, che è un’istituzione, devi sempre sentirti titolare. Quando sei chiamato sul campo, devi rispondere presente. Penso che tutti pensino anche a se stessi in questo senso».

RUOLO PREFERITO – «In realtà le mie preferenze cambiano a seconda della partita, della composizione della squadra, dell’avversario… Tutto dipende da come devi giocare. Ad esempio, posso trovarmi bene nel ruolo di terzino in alcune partite e in altre nel ruolo di difensore centrale. Tutto può variare a seconda della faccia della partita e di ciò che mi viene richiesto. Non ho preferenze. Durante la mia formazione al Lione, ero già molto sballottato».

NESSUN NUOVO DIFENSORE A GENNAIO – «ePr quanto riguarda le voci, ci siamo abituati. Da quando sono al Milan è sempre stata la stessa cosa in ogni finestra di mercato, e questa volta è stato il difensore… Ci adattiamo. Ma è ovvio che quando vedo certe affermazioni (quelle di Paolo Maldini, ndr), mi fa un grande piacere, soprattutto quando provengono da un mito della società. È gratificante».

