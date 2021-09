Milan, Kjaer e Florenzi ci saranno contro l’Atletico Madrid

Archiviata la vittoria contro lo Spezia, per il Milan è ora di pensare alla sfida Champions League contro l’Atletico Madrid

Dopo la vittoria di ieri contro lo Spezia, il Milan inizierà oggi la preparazione alla partita di martedì sera, a San Siro contro l’Atletico Madrid che in Liga ha perso 1-0 contro l’Alaves. Stefano Pioli recupera due elementi: Florenzi e Kajer, mentre per Ibrahimovic, Messias, Bakayoko e Krunic si dovrà aspettare dopo la sosta per le nazionali per poterli rivedere in gruppo.

A livello di formazione, il tecnico rossonero dovrebbe decidere se confermare Kessié o affidarsi al duo formato da Tonali e Bennacer. In difesa ci sarà il ritorno di Calabria dall’inizio al posto di Kalulu, mentre in attacco ci potrebbe essere la conferma di Giroud come punta centrale mentre alle sue spalle si andrà a ridisegnare il tridente formato da Saelemaekers, Diaz e Leao, con Rebic inizialmente dalla panchina.