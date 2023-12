Milan, Kjaer: «Il calcio è faticoso, ma bisogna ripartire subito»

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato così prima della partita contro il Sassuolo: ecco che cosa ha detto

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Sky prima di Milan Sassuolo.

CONTRO IL SASSUOLO PER LA RIPARTENZA – «Sì. Abbiamo avuto dei momenti in cui siamo delusi dai risultati, abbiamo pensato di avere altri punti. Il calcio ogni tanto è faticoso per fare così tante partite, ora è importante per noi per ripartire in casa».

