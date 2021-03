Milan, la possibile formazione di Pioli contro il Manchester United

Milan, a Manchester così: il punto tra recuperi ed esclusioni, il tutto chiaramente in attesa della rifinitura, ultimo allenamento

Milan, a Manchester così: il punto tra recuperi ed esclusioni, il tutto chiaramente in attesa della rifinitura. Sulla base di questi dati, Gazzetta dello Sport ha disegnato la probabile formazione dei rossoneri,

HERNANDEZ C’È – Partiamo dalla porta, Donnarumma non si discute. Per quanto riguarda la linea di difesa, rientra Theo Henrnandez, ieri si è allenato in gruppo, il fastidio al Perone che lo aveva escluso dalla gara di Verona è stato smaltito. Panchina per Dalot (di proprietà United). Al centro ballottaggio tra Romagnoli e Tomori, con Calabria a destra e Kjaer quasi sicuro.

OK ANCHE TONALI – In mediana rientra Tonali al fianco di Kessie ma i problemi maggiori sono davanti con Rebic, Ibra e Mndzukic ancora out. L’attacco affidato a Leao, fuori anche Hauge, escluso dalla lista Uefa.