Milan, Laxalt: «Dura contro la Juventus, vogliamo far bene dopo il derby»

Laxalt sa che il Milan darà il massimo contro la Juventus in Coppa Italia dopo la sconfitta nel derby: le parole dell’uruguaiano

Diego Laxalt, intervistato da Rai Sport nel pre-gara di Milan-Juventus, non ha nascosto la voglia di rivalsa dei rossoneri, usciti sconfitti dal derby contro l’Inter.

«Sicuramente sarà una partita molto dura, sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo stare sul pezzo novanta minuti, in ogni giocata, e rimanere uniti come squadra per poter fare un buon risultato. Scossa dopo il KO nel derby? E’ successo da pochi giorni e il bello è questo, poter fare subito bene in una competizione cui teniamo. Possiamo dimostrare la nostra forza».