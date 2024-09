Milan-Liverpool: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Champions League Milan-Liverpool: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per la 1ª giornata dei gironi di Champions League tra Milan-Liverpool. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All: Fonseca.

PSV Eindhoven (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota. All: Slot.

Orario e dove vederla in tv

Milan-Liverpool si gioca alle ore 20:45 di martedì 17 settembre per la prima giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.