I venti minuti contro l’Atalanta sono stati sufficienti a Stefano Pioli per capire che si può fidare di Mario Mandzukic

Dopo il debutto in campionato con la maglia rossonera, ora Mario Mandzukic si candida per un posto da titolare in Coppa Italia.

Secondo Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico Stefano Pioli potrebbe schierarlo dal primo minuto martedì sera contro l’Inter.