Milan Napoli, Allegri prepara la sfida scudetto: due ballottaggi e il ritorno di Leao
Milan Napoli, Allegri scioglie gli ultimi dubbi: formazione quasi fatta. Leao torna tra i convocati
Il Milan si prepara a vivere una serata di grande calcio: questa sera lo stadio San Siro ospiterà il primo vero scontro diretto della stagione contro il Napoli, campione d’Italia in carica. Per i rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri — tecnico esperto e tattico raffinato — si tratta di un test fondamentale per confermare la crescita dopo un avvio incerto. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Cremonese, il Diavolo ha reagito con quattro vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia, mantenendo la porta inviolata in tutte le occasioni. Un segnale di solidità che alimenta le ambizioni milaniste.
Leao Rientra: Allegri Lo Gestisce con Prudenza
La notizia più attesa è il ritorno tra i convocati di Rafael Leao, attaccante portoghese classe ’99, elemento chiave nel progetto tecnico rossonero. Assente dalla prima gara stagionale per un infortunio al polpaccio, Leao è stato reintegrato dopo 45 giorni di stop. In conferenza stampa, Allegri ha chiarito che il numero 10 non partirà titolare: “Rafa ci sarà, ma giocherà solo gli ultimi venti minuti”. Una scelta dettata dalla volontà di preservare il talento lusitano per le prossime sfide decisive.
Formazione Milan: Due Ballottaggi da Sciogliere
La formazione rossonera è quasi definita, con due dubbi residui. A centrocampo, il duello è tra Youssouf Fofana, mediano francese di grande fisicità, e Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese più offensivo e tecnico. Entrambi potrebbero alternarsi nel corso del match per garantire equilibrio e dinamismo.
In attacco, Santi Gimenez — punta messicana in crescita — è insidiato da Christopher Nkunku, attaccante francese rapido e imprevedibile, reduce da una buona prova in Coppa Italia. Il resto dell’undici sarà composto dai pilastri rossoneri: la difesa a tre consolidata, il centrocampo affidato alla regia di Luka Modric e alla grinta di Adrien Rabiot, e la velocità dell’americano Christian Pulisic sulla fascia.
Il Milan è pronto a sfidare il Napoli con rinnovata fiducia e una rosa in ripresa. Il ritorno di Leao, seppur parziale, potrebbe essere la scintilla decisiva in una gara che promette spettacolo e intensità.
