Milan Napoli, Maignan decisivo: il portiere torna protagonista con un record che mancava da aprile

Maignan blinda la vittoria rossonera con una serie di interventi: non accadeva da mesi che il numero uno del Milan fosse così determinante

Il Milan ha superato il Napoli in un big match di Serie A che ha confermato la leadership dei rossoneri in classifica. La vittoria, tutt’altro che agevole, porta la firma di Mike Maignan, portiere francese classe 1995, protagonista di una prestazione straordinaria che ha permesso alla squadra di blindare tre punti fondamentali nella corsa scudetto.

Maignan, il muro rossonero

Secondo i dati Opta, Maignan ha effettuato almeno sei parate decisive nel corso della sfida. Un dato che non si registrava da aprile scorso, quando contro la Fiorentina arrivò addirittura a sette interventi. Questo numero non è solo statistica: racconta di un portiere capace di fare la differenza nei momenti più delicati, quando la difesa di Allegri (allenatore del Milan, noto per il suo approccio tattico equilibrato) è stata messa sotto pressione dall’attacco partenopeo.

Il valore delle sue parate

Maignan non è stato un semplice spettatore, ma il vero salvatore del risultato. Con riflessi pronti e uscite tempestive, ha neutralizzato le occasioni più pericolose del Napoli, confermandosi uno dei migliori portieri al mondo. La sua presenza trasmette sicurezza all’intera retroguardia, soprattutto in assenza di leader difensivi come Fikayo Tomori, centrale inglese fondamentale per l’equilibrio della linea arretrata.

La leadership vocale del francese, unita alla capacità di guidare i compagni nei momenti di massima pressione, rappresenta un’arma tattica imprescindibile per il Milan. Non a caso, la sua condizione fisica e mentale è considerata la migliore notizia in vista dei prossimi impegni.

Verso il big match con la Juventus

Domenica sera i rossoneri affronteranno la Juventus di Tudor, tecnico croato noto per il suo pragmatismo e la capacità di preparare le grandi sfide. Sarà un altro appuntamento ad alta tensione, dove la solidità difensiva e la reattività di Maignan potranno fare la differenza.

Avere un portiere in grado di compiere sei o più interventi decisivi in una singola partita non è soltanto un dato statistico: è una vera e propria garanzia per il Milan. Su queste basi, Allegri potrà costruire il piano tattico per il big match di Torino, consapevole che tra i pali ha un campione capace di trasformare le difficoltà in vittorie.