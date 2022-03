Milan, non rinnovare Kessié conviene! Ecco quanto risparmia il club

Manca l’ufficialità, ma sembra ormai certo: Kessié non rinnoverà il suo contratto con il Milan. Ecco quanto risparmiano i rossoneri

Manca l’ufficialità, ma sembra ormai certo: Kessié non rinnoverà il suo contratto con il Milan, per andare a vestire la maglia del Barcellona. Il club rossonero non monetizzerà dalla vendita del centrocampista, ma avrà dei benefici sul bilancio. A mettere i conti in fila è Calcio e Finanza:

«Tra stipendio e ammortamento, Kessie è costato 10,47 milioni di euro al Milan nel 2021/22. Il club rossonero ha messo a bilancio 2,2 milioni di euro netti in termini di stipendio (4,07 milioni di euro lordi) e 6,4 milioni di euro di quota ammortamento. La cifra complessiva non peserà più sul bilancio della prossima stagione».