Milan, Pioli aspetta Rebic e Theo: la situazione verso l’Europa League

Il tecnico del Milan Stefano Pioli spera di recuperare Ante Rebic e Theo Hernandez per la gara di Europa League contro il Manchester United

Mandata in archivio la vittoria sul campo del Verona, il Milan comincia il proprio avvicinamento alla gara di Europa League contro il Manchester United in programma giovedì sera a Old Trafford.

A questo proposito la giornata di oggi dovrebbe fornire indicazioni sullo stato di salute di Ante Rebic e Theo Hernandez, entrambi assenti infortunio ieri al Bentegodi ma che Stefano Pioli, come riferito da Gazzetta dello Sport, spera di ritrovare giovedì sera.