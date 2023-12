Milan, Pioli a rischio ma si affida ai fedelissimi per uscire dalla crisi

Il Milan deve e vuole uscire dalla crisi e soprattutto Pioli vuole salvare la panchina, per farlo si affida ai fedelissimi contro il Sassuolo

Scossa a Theo e Leao, oltre a Giroud sono loro per il tecnico i trascinatori della squadra che contro il Sassuolo dovranno tornare ai livelli abituali. Non sono giorni facili per l’allenatore ma la volontà è chiara. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.