Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro il Napoli.

PRESTAZIONE – «La squadra era competitiva, l’avversario aveva qualità. Primo tempo complicato ma non abbiamo concesso così tanto. Non è stata una gran partita nostra a livello tecnico, questo è stato il nostro limite stasera. Il gol preso è arrivato nel secondo tempo quando noi stavamo facendo meglio di loro».

SCONFITTA – «Penso che abbiamo perso un’occasione. Venivamo da due ottime prestazione ma stasera non ci siamo ripetuti. Una buona gara non è stata sufficiente. Ora pensiamo alla prossima gara da dentro o fuori in Europa. L’Inter ha preso molto slancio, sono andati fortissimi dopo l’eliminazione in Champions. Noi pensiamo a noi stessi e a mettere in campo delle buone prestazioni».

MANCHESTER – «Chiaramente l’Europa League è più faticosa della Champions, noi siamo tornati da Manchester venerdì alle 3 del mattino, chiaro che pesa per poi giocare la domenica. Noi lo stiamo facendo da settembre. Ma lungi da me dare giustificazioni, conta il carattere e noi siamo il Milan. Ora cerchiamo di recuperare energie e giocatori per una partita stimolante e difficile come quella di giovedì contro il Manchester».