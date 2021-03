Milan, Pioli: «Ibra è il capobranco. Non siamo dei marziani»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato dopo la vittoria sul campo del Crotone: ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona.

MOMENTO CRUCIALE – «Non siamo dei marziani, possiamo sbagliare qualche partita. Guardiamo noi stessi come abbiamo sempre fatto. Siamo consapevoli del percorso difficile che avremo perché affronteremo tante squadre forti. Vincere su questo campo senza aver sofferto testimonia che abbiamo fatto una grande partita».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan fa parte della squadra, è il capobranco. Era in preventivo che fosse qui oggi, ha mantenuto quello che aveva sempre detto. Noi l’abbiamo visto alla riunione tecnica, ha subito chiesto informazioni su come stavamo. Ci ha aiutato e stimolato come fanno i grandi campioni».

