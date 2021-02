Milan, Pioli: «Volevamo riscattarci. Siamo giovani, non furbi come altri»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Ho detto alla squadra che non possono essere due partite negative a toglierci le convinzioni e le certezze costruite in un anno insieme. Speravamo di fare meglio nelle ultime due settimane e non esserci riusciti ci ha dato più motivazione e forza. Oggi è stata una bella partita contro una squadra forte come la Roma. Ci permette di uscire da questa situazione dopo due settimane complicate».

CRESCITA DEL MILAN – «Il nostro è un lavoro in cui si devono sempre bilanciare benefici e costi, questa sera i benefici erano maggiori dei costi. Siamo una squadra giovane che non può avere tutte quelle furbizie e scaltrezze che una squadra matura e consapevole riesce a mettere sul campo. Stiamo facendo qualcosa di veramente importante, abbiamo 17 punti in più rispetto alla scorsa stagione, siamo in Europa League e siamo i più giovani del campionato. Io non lo dimentico».

INFORTUNI – «Rebic, Calhanoglu e Ibrahimovic hanno avuto problemini muscolari, al momento sembrano più affaticamenti che cose più serie ma vedremo domani. È un momento decisivo per la nostra stagione e spero non siano cose gravi».