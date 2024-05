Milan, prosegue la protesta dei tifosi: niente cori e striscioni a Torino

Prosegue la protesta dei tifosi del Milan contro la dirigenza rossonera: nella trasferta con il Torino niente cori e striscioni

Continua la protesta dei tifosi del Milan anche in trasferta nell’anticipo contro il Torino. I tifosi presenti nello Stadio Grande Torino dopo il coro “Noi siamo la Curva Sud” non ha più cantato e non ha esposto alcun striscione.

Protesta condivisa con i tifosi del Torino, che prima del calcio d’inizio hanno esposto uno striscione contro la proprietà del club.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM