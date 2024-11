Milan, accelerata al rinnovo di Reijnders: ecco l’offerta dei rossoneri

Milan, si lavora per chiudere in fretta il rinnovo di Reijnders con i rossoneri: ecco l’offerta della società al centrocampista olandese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta accelerando in maniera importante per il rinnovo di Reijnders. Il piano dei rossoneri è quello di blindare l’olandese fino al 2030. Intervenuto al Telegraaf, il padre agente del ragazzo ha aperto ai rossoneri:

PAROLE – «E’ un gesto davvero grandioso, solo i grandi club lo fanno. Tijjani si sente a casa nel club e in città. E’ sensibile all’apprezzamento che riceve dal Milan».

C’è la conferma anche del fratello Elano:

PAROLE – «Basta guardare il sorriso con cui gioca a calcio. Dà tutto, ma riesce a divertirsi. Tijjani piace molto anche alla squadra, che si è presa cura di lui fin dall’inizio. Questo è stato importante».