Milan, riflessione sul rinnovo di Romagnoli: le ultime

Il futuro di Alessio Romagnoli resta un rebus. Stafano Pioli vorrebbe tre centrali difensivi di prima fascia. Il classe ’95 potrebbe…

Senza un accordo per il prolungamento, Alessio Romagnoli inizierebbe la stagione al Milan da potenziale svincolato. Una situazione che il club rossonero vorrebbe evitare, visti i due casi Donnarumma e Calhanoglu.

Stefano Pioli, come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, vorrebbe tre centrali difensivi di prima fascia e il classe ’95 sarebbe il profilo ideale ma il problema principale sarebbe l’ingaggio. Romagnoli attualmente percepisce 3,5 milioni di euro netti. Il Diavolo non vorrebbe spingersi oltre i 2,5. Le parti per il momento restano in standby ma nei prossimi giorni potrebbe verificarsi un meeting tra Maldini-Massara e Mino Raiola (agente dell’ex Sampdoria).