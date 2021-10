Un Milan di rigore: nessuno come i rossoneri nel 2021

Nel 2021 nessuno ha segnato tanti rigori quanto il Milan di Pioli, che è arrivato all’undicesimo centro

Nessuno ha segnato tanti rigori quanto il Milan in questo 2021. Con la trasformazione di Kessié contro il Verona, i rossoneri hanno raggiunto quota 11 gol su penalty in questo 2021. Nessuna squadra dei primi cinque campionati europei vanta un numero così alto.

Gran parte del merito va anche a Kessié. L’ivoriano è un’arma in più per il Milan di Pioli, non solo per le sue caratteristiche, ma anche per la sua bravura nei calci di rigore.