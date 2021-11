Milan, rinnovo Ibrahimovic: accordo vicino per un altro anno. I dettagli

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sono pronti proseguire insieme anche nella prossima stagione. I dettagli del rinnovo di contratto

Zlatan Ibrahimovic al Milan anche nella prossima stagione? Se la condizione fisica resta buona la firma è praticamente fatta. Il gigante svedese sta bene in rossonero, è ancora decisivo a 40 anni e per questo motivo la sua permanenza in campo a Milanello potrebbe essere fondamentale anche nella prossima annata.

L’accordo è vicinissimo, si parla tra gennaio e febbraio per un prolungamento sino al 30 giugno 2023. Lo riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

