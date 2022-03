Milan, rinnovo Ibrahimovic: stipendio dimezzato e bonus con gettone

Il Milan pensa al rinnovo di Ibrahimovic a cifre inferiori rispetto a quelle attuali

Al Milan, scrive La Gazzetta dello Sport, nessuno immagina che l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic sia tanto imminente. Certo, la qualificazione o l’eliminazione della Svezia dal prossimo Mondiale sono situazioni tali da far pendere la bilancia da una parte o dall’altra, ma è chiaro che Zlatan ha ancora voglia di giocare. Ha accettato il ruolo di jolly di lusso con grande energia e partecipazione alle avventure della squadra. In futuro potrà vestire anche altri panni all’interno del Milan, ma la sua centralità per non è in discussione. E non lo è neppure un rinnovo di contratto che a maggior ragione sembra vicino dopo le parole di lunedì. Perché se Zlatan non ha voglia di smettere non lo farà, e il Milan ormai è la sua casa.

Stavolta si parte da una base fissa notevolmente più bassa, diciamo intorno ai 2 milioni di euro netti. Un ridimensionamento considerevole, superiore al cinquanta per cento consistente dei i suoi guadagni. In parallelo, però, verrebbe introdotto nella nuova scrittura il criterio del bonus a gettone: in passato lo svedese aveva ottenuto ricchi incentivi e premi legati a risultati personali e di squadra.

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24