Milan, rinnovo Ibrahimovic: tutto può dipendere dalla Svezia. Gli scenari

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan è ancora un’incognita. Tutto potrebbe dipendere dalla Svezia

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: resta aperta la questione contrattuale con il Milan, che si risolverà in armonia nelle prossime settimane.

Se la Svezia riuscisse a staccare il pass per il Mondiale Ibra sarebbe ancora più motivato. Cambiare vita fa paura a tutti, ma Zlatan sa anche che il gioco non può andare avanti all’infinito. E il Milan ha pronto per lui un posto anche dietro la scrivania.

