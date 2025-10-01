Milan, futuro blindato per Pulisic: il rinnovo è sempre più vicino, i dettagli

Milan, futuro scritto con Pulisic: rinnovo vicino e dettagli dell’accordo. Tutti gli aggiornamenti sull’americano

Le prestazioni di Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense classe 1998, stanno trascinando il Milan in questa stagione. Arrivato dal Chelsea nell’estate 2023, l’americano si è imposto come uno dei leader tecnici della squadra, diventando un punto fermo nello scacchiere di Massimiliano Allegri, allenatore tornato sulla panchina rossonera per dare continuità al progetto.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la dirigenza del Milan ha già iniziato a pianificare il futuro del suo numero 11. Il contratto di Pulisic, inizialmente in scadenza nel 2027, prevede infatti un’opzione unilaterale a favore del club per estenderlo fino al 2028. “Nella testa del Milan – ha spiegato Moretto – la scadenza è già fissata al 2028”.

Nonostante la scadenza non sia imminente, i rossoneri hanno mosso passi concreti per blindare ulteriormente il giocatore. Già a febbraio, le parti avevano raggiunto una base di intesa per un prolungamento con adeguamento economico: si parlava di un contratto fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno e uno stipendio vicino ai 5 milioni di euro netti a stagione.

La firma, tuttavia, non è arrivata subito. Pulisic, che in carriera ha vestito anche le maglie di Borussia Dortmund e Chelsea, ha preferito prendersi del tempo per valutare le garanzie sportive offerte dal club. Una scelta che oggi, con il Milan in testa alla classifica di Serie A e con l’americano in uno stato di forma straordinario, sembra preludere a un accordo definitivo.

La volontà di riprendere i dialoghi è forte da entrambe le parti. “Il calciatore merita questo tipo di premio”, ha sottolineato Moretto, lasciando intendere che il rinnovo non sia una priorità immediata, ma una questione destinata a concretizzarsi nei prossimi mesi.

Per il Milan, blindare Pulisic significherebbe non solo assicurarsi un fuoriclasse nel pieno della maturità calcistica, ma anche consolidare il progetto tecnico attorno a un giocatore capace di fare la differenza in Serie A e in Champions League.

Con il rinnovo, il club rossonero punta a cristallizzare il ruolo di Pulisic come simbolo del presente e del futuro del Diavolo.