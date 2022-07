Milan, Salvini: «De Ketelaere? Finalmente nostro»

Le parole del segretario della lega Salvini sull’acquisto di De Ketelaere da parte del Milan: «Finalmente nostro»

A margine di un evento a Firenze, Matteo Salvini, segretario della Lega, ha commentato il colpo De Ketelaere. Di seguito le sue parole.

«Finalmente lo abbiamo preso ma non ho capito come si pronunci. Sarà una campagna elettorale sui generis perchè a Ferragosto per me non ci sarà agosto, domani sarò in Romagna, lunedì sarò in Veneto, martedì in Puglia, mercoledì in Calabria, giovedì a Lampedusa non per vacanza ma per lavoro, il 13 agosto a San Siro per Milan-Udinese, almeno quelle due ore di pausa me le concedo, e conto che Milan e Fiorentina diano filo da torcere a tutti».