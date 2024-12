Milan, Scaroni: «Vi spiego le parole di Cardinale»

Il numero uno del Milan è intervenuto per affrontare affrontare alcuni temi delicata in casa rossonera

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga e interessante intervista a Il Corriere della Sera. Sono diversi gli argomenti interessanti tra cui le dichiarazioni di Cardinale contro l’Inter e il possibile esonero di Fonseca.

SCARONI SULLA LEGA CALCIO – «Credo, al di là delle dispute giuridiche sull’eleggibilità di Simonelli, che la volontà di cambiare espressa da 14 club su 20 non potrà che finire per prevalere”. Il nuovo presidente della Lega Serie A ha sciolto i propri legami con Mediaset e Mondadori, e quindi con la proprietà del Monza, ma non sono mancate polemiche».

ESONERO FONSECA MILAN – «Ma no, tutti gli auguriamo che vinca tanto»

LE PAROLE DI CARDINALE SULL’INTER – «Cardinale, da uomo di sport e non solo businessman, faceva riferimento alla passata proprietà dell’Inter e non certo al club nerazzurro. Sul campo ci affrontiamo e vogliamo batterci, come nell’ultimo derby, magari a volte ci prendiamo in giro bonariamente, ma è evidente che fuori c’è stima e c’è una collaborazione leale con l’Inter, figuriamoci se possiamo non avere rispetto: condividiamo lo stadio da sempre e assieme stiamo lavorando per costruirne uno nuovo. Milano è poi una realtà sui generis in cui i tifosi per fortuna possono andare a vedere il derby mischiandosi assieme, in un clima sereno».