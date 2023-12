Milan, si complica il rinnovo di Maignan: ecco perché

L’abolizione del decreto crescita potrebbe complicare il rinnovo di contratto del portiere del Milan, Mike Maignan

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la trattativa con l’estremo difensore rossonero potrebbe avere delle complicazioni per motivi prettamente fiscali, sebbene il club proverà a fare di tutto per trovare un accordo per prolungare il contratto del portiere.